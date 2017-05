Vähät sateet kostautuvat kesällä: Vedet alhaalla ja kaivoja voi kuivua

Uutiset 2:57

Pirkanmaalla on odotettavissa poikkeuksellisen alhaisia vedenkorkeuksia tänä kesänä.

Sateinen kevät olisi auttanut nostamaan vedenkorkeudet tavanomaisille kevätkorkeuksille, mutta sademäärät huhti-toukokuussa ovat olleet tavanomaisia tai sitä pienempiä. Viime syksyn sateettomuuden ja talven vähäisen lumikertymän vuoksi useissa luonnontilaisissa järvissä vedenkorkeudet ovat olleet koko talvena selvästi tavanomaista alempana.

”Ylipäänsä sademäärät ovat jääneet syksystä asti hyvin pieniksi”, sanoo johtava esitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta. ”Kun tarkastellaan kokonaissademäärää syyskuun alusta toukokuuhun alkuun, Pirkanmaalla sademäärä on ollut noin 300-350 millimetriä ja keskimäärin se on noin 450 millimetriä. Kokonaisuudessaan lumikertymä on ollut poikkeuksellisen pieni, pakoin jäätiin vain 20-30 prosenttiin tavanomaisista lumen vesimääristä”, hän jatkaa.

Kesällä vedenkorkeudet laskevat

Lämpimät, aurinkoiset säät merkitsevät kasvukauden pääsemistä vauhtiin ja haihdunnan lisääntymistä. Tämä osaltaan vähentää järviin tulevan veden määrää. Järvien vedenkorkeudet lähtevätkin koko maakunnassa laskuun nykyisestä, ellei kesä muutu erittäin sateiseksi.

”Tänä kesänä voidaankin useilla järvillä kokea poikkeuksellisen alhaisia vedenkorkeuksia. Kesäkuumalla järvistä haihtuu jopa sentti joka päivä”, kertoo Diar Isid.

Säännöstellyillä järvillä vedenkorkeuksien laskua joudutaan hillitsemään juoksutuksia pienentämällä. Kuivuuden jatkuessa pidempään juoksutuksen pienentäminen ei kuitenkaan riitä hillitsemään vedenkorkeuksien laskua.

Kaivot voivat paikoin kuivua

Pohjavesien pinnat ovat tällä hetkellä monin paikoin alle keskiarvon, eikä kevään vähäinen sademäärä ole juurikaan täyttänyt pohjavesivarastoja. Tämä voi tarkoittaa kesällä alhaisia vedenpintoja ja kuivia kaivoja.

Erityisesti yksittäiset kaivot esimerkiksi moreenialueilla pienillä valuma-alueilla saattavat kuivua. Sen sijaan pohjavesialueilla vedenotolle ei liene vielä haittaa kuivuudesta, koska alueet ovat laajempia ja muutokset ovat hitaampia.