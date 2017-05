Peipohjan koulu saamassa uuden omistajan

Uutiset 15:55

Samuli Kinnari

Kokemäellä Peipohjan koulu on vaihtamassa omistajaa.

Lehtosen Konepaja Oy on tarjoutunut ostamaan koulun. Kaupunginhallitus on päätynyt ratkaisuun, että kiinteistö voidaan myydä ilman avointa tarjouskilpailua.

Yhtiö on tarjonnut koulusta 35 000 euroa. Rakennusten ja maa-alueen tasearvo on noin 270 000 euroa. Kaupunki on arvioinut rakennusten purkamiskustannuksia noin 260 000-330 000 euroa.

Asia on määrä käsitellä maanantaina kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.