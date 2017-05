Ysitie syö Sastamalan kautta kulkevia bussivuoroja

Uutiset 13:30

Samuli Kinnari

Uusi aikataulukausi tuo muutoksia linja-autoliikenteeseen.

Kesäajan ja viikonlopun liikenteestä vähenee vuoroja väliltä Tampere-Sastamala-Huittinen. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan liikennetarve Tampereelta Huittisten kautta Turkuun on osittain vähentynyt, koska Tampereen ja Turun välille on tullut lisää nopeampaa vuorotarjontaa valtatietä 9 kulkevalle reitille.

Pirkanmaalla kaikkiaan viitisenkymmentä vuoroa lopettaa liikennöinnin kesän alkaessa. Määrä on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina.

Tampereen ja Porin väliltä väheni reittiliikenneluvalla ajettavaa liikennettä jo toukokuun puolivälissä.

Linja-autoliikenteen uusi ajokausi alkaa 5. kesäkuuta.

Matkustajamäärien putoaminen tuo hankaluuksia

Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan osassa maakuntaa liikenteen järjestäminen on kovin ongelmallista. Syynä on se, että matkustajamäärät ovat vuosi vuodelta vähentyneet. ELY-keskuksen tehtävänä on liikennepalvelujen turvaaminen kuntakeskusten välillä ja yhteydet Tampereelle.