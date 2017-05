Pirkanmaalla on kuivaa – Pelastuslaitos: Älkää polttako nyt mitään!

Samuli Kinnari

Keväinen risujen poltto ja huolimaton tulen käsittely on lisännyt tulipalojen riskiä Pirkanmaalla huolestuttavasti.

Metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta. Avotulen tekeminen on yksiselitteisesti kielletty.

Pirkanmaan pelastuslaitos muistuttaa, että risujen ja puutarhajätteen polttaminen avotulella ei ole sallittua metsäpalovaroituksen aikana. Vastuu mahdollisista vahingoista on sytyttäjällä.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Keliolosuhteista riippumatta avotulen käsittelyssä on aina tietty riski. Metsän, rakennusten ja muiden syttyvien kohteiden läheisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon myös mahdolliset heitteet ja kipinät, jotka voivat kulkeutua tuulen mukana hyvinkin pitkiä matkoja.

”Hyvät ihmiset, älkää polttako nyt mitään, vaan peittäkää risut esimerkiksi pressulla ja polttakaa, kun seuraava vesisade tulee”, toivoo Pirkanmaan pelastuslaitos.