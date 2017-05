Pirkanmaalla hoidettiin lähes 190 000 potilasta

Uutiset 14:41

Samuli Kinnari

Viime vuonna Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa toteutui lähes tavoitteen mukaisesti. Sen sijaan kiireelliseen hoitoon pääsyssä jäätiin alle tavoitteen.

Sairaanhoitopiirin konserniin kuuluvissa sairaaloissa hoidettiin yhteensä 187 187 potilasta. Yhtiöt mukaan lukien potilaiden hoitamiseen osallistui kaikkiaan 7 889 työntekijää.

Erikoissairaanhoidon potilaat ovat palvelukokemusmittarin mukaan erittäin tyytyväisiä sairaanhoitopiirin sairaaloissa saamaansa hoitoon. Yhä useampi potilas myös Pirkanmaan ulkopuolelta valitsi Taysin sekä konserniyhtöt Coxan ja Sydänsairaalan hoitopaikakseen.

”Tekemämme tutkimuksen mukaan tietoisuus valinnanvapaudesta on lisääntynyt. Myös Taysin tunnettuus on viime vuosien aikana Suomessa lisääntynyt aktiivisen viestinnän ja markkinoinnin ansiosta. Maineemme on osin jopa parempi kuin yksityisillä toimijoilla”, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen.

Valinnanvapauspotilaat ovat korvanneet oman maakunnan sisällä tapahtuneen kuntien kysynnän vähenemisen sekä samalla turvanneet työtä ja toimeentuloa alueella asuvalle henkilöstölle. Sairaaloiden keskinäistä työnjakoa uudistamalla palvelujen saatavuus ja laatu on voitu turvata kaikissa sairaanhoitopiirin sairaaloissa.

”Jos yksi potilas Pirkanmaalta valitsee hoitopaikkansa muualta, kymmenen tulee tilalle”, kuvaa Rauno Ihalainen valinnanvapauden suhdelukua Pirkanmaalla.

Toimintaansa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni käytti yhteensä 755,2 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä on 6,5 miljoonaa euroa. Investointien kokonaisbudjetti alittui lähes viidellä miljoonalla eurolla.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.