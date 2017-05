Huittisissa muutoksia moporeitteihin

Uutiset 1:53

Samuli Kinnari

Mopoilu on monin paikoin sallittua kevyen liikenteen väylillä, vaikka ne on tarkoitettu ensisijaisesti kävelijöille ja pyöräilijöille. Mopoille sallittuja kevyen liikenteen väyliä on nyt tarkistettu Satakunnassa.

Muun muassa Huittisissa mopoiluun tulee joitakin muutoksia. Pisin muuttuva osuus on Loimijoentiellä Mommolan ja Korkeakosken välillä. Siellä mopoilijat joutuvat jatkossa kevyen liikenteen väylältä ajoradalle. Vastaava muutos tapahtuu Untonmäessä. Sampuun puolestaan tulee pieni uusi osuus, jossa mopolla saa kevyen liikenteen väylällä.

Muutosten jälkeen mopoilu on pyöräteillä sallittua pääsääntöisesti vain taajaman ulkopuolella valtateiden varsilla ja sellaisten maanteiden varsilla, joissa nopeusrajoitus on yli 80 km/h. Näin pyritään ELY-keskuksen mukaan parantamaan sekä mopoilijoiden että jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

Muutokset toteutetaan kesän aikana. Ne edellyttävät erityistä tarkkaavaisuutta niin mopoilijoilta kuin autoilijoilta.