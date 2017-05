Tyrvään Pappilan kolmen T:n tiimi koossa – Emäntä ja isäntä tarttuvat töihin

Uutiset 1:33

Samuli Kinnari

Sastamalassa syksyllä avattavan tapahtumien talo Tyrvään Pappilan emäntänä aloittaa Taru Meriläinen ja isäntänä Tapio Humalajoki. He muodostavat yhdessä toiminnanjohtaja Tiina Kuusiston kanssa kolmen T:n tehokkaan tiimin.

Taru Meriläinen siirtyy Tyrvään Pappilan emännäksi Saskyn koulutuskuntayhtymästä, jossa hän on toiminut monissa tehtävissä. Kipinä ravintola-alaan Meriläisellä syttyi jo pienenä, kun hän työskenteli perheensä yrityksessä Naantalin Kaivohuoneella.

”Sain kasvaa vahvassa matkailukaupungissa, olla kahdeksana kesänä luotsaamassa Muumimaailmaa ja oppia mitä on hyvä ja toimiva asiakaspalvelu ja matkailu”, kertoo Taru Meriläinen. Sastamalassa hän on ollut käynnistämässä ruokapiiriä ja puhaltamassa suvihenkeä Vammalan iltatoriin. ”Vahva asiakaspalvelu, markkinointi ja uuden kehittäminen on veressäni”, Meriläinen kuvailee.

Isäntä Tapio Humalajoki on laaja-alaisen työkokemuksen omaava ravintola-alan ammattilainen. Hän on pitkän työuransa aikana osallistunut lukuisien ravintola- ja hotellitoimintojen suunnitteluun, avaamiseen ja pyörittämiseen sekä kehittänyt erilaisia ruoka- ja juomakokonaisuuksia.

”Asiakaslähtöisyys on aina lähellä sydäntäni, tahdikkuudellani ja asiakkaan kuuntelemisella olenkin saavuttanut hienoja asiakassuhteita sekä uskollisen asiakaskunnan”, sanoo Tapio Humalajoki. Viimeiset vuodet hän on työskennellyt Tampereella ravintola-alan päällikkötehtävissä. Pari vuotta sitten Humalajoki sai Chef Rotisseurs -käädyt.

Emäntä Taru Meriläinen ja isäntä Tapio Humalajoki ryhtyvät rakentamaan Tyrvään Pappilan ravintolatoiminnan palvelukokonaisuutta yhteistyössä ruokapalveluiden suunnittelusta ja suurista linjoista vastaavan Arto Rastaan sekä toiminnanjohtaja Tiina Kuusiston kanssa. Meriläinen ja Humalajoki vastaavat jatkossa tapahtumien käytännön toteutuksesta, kun Kuusisto keskittyy erityisesti talon oman tuotannon suunnitteluun ja koordinointiin sekä Pappilan markkinointiin.

Yhden sijaan löytyi kaksi helmeä

Omistajapariskunta Kirsi-Marja ja Jarmo Nieminen antaa kolmen T:n tiimin tarttua täysillä toimeen, kun Tyrvään Pappila avataan. Niemiset väistyvät vähitellen taka-alalla seuraamaan työn tuloksia.

”Alun perin haussa oli vain yksi henkilö, mutta kun kahdesta huipusta oli mahdoton valita, päädyimme palkkaamaan molemmat”, Kirsi-Marja Nieminen kertoo.

Tyrvään Pappila avataan isosti lokakuussa

Aleksis Kiven päivänä 10. lokakuuta vietetään Tyrvään Pappilan avajaisia. Niistä lähtien talo tulvii tapahtumia ja toimintaa. Avajaisviikolla on luvassa muun muassa opastettuja kierroksia.

Jatkossa Tyrvään Pappilassa tullaan järjestemään säännöllisesti avoimia kulttuuri- ja ravintolatapahtumia sekä taidenäyttelyitä. Pikkujouluaikaan on tarjolla ohjelmallisia juhlailtoja.

Tyrvään Pappilan syyskauden ohjelmisto julkaistaan elo-syyskuussa.