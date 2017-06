Mopoautoon törmänneelle vaaditaan vähintään 13 vuoden vankeutta – Määrättiin mielentilatutkimukseen

Uutiset 2:14

Samuli Kinnari

Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsiteltiin Sastamalan ja Nokian rajalla helmikuussa tapahtunutta kolaria. Turmassa kuoli kaksi mopoautolla liikkeellä ollutta sastamalalaista nuorta.

Syyttäjä vaatii tila-autolla mopoautoon törmänneelle miehelle vähintään kolmentoista vuoden vankeusrangaistusta. Käräjäoikeuden istunto on syytetyn pyynnöstä osittain salainen.

Miehen mukaan hänen tarkoituksenaan oli tehdä itsemurha ajamalla päin rekkaa. Syytetty on kiistänyt tapot, hänen mukaansa on ollut kyse törkeistä kuolemantuottamuksista. Mies on sanonut, ettei ymmärtänyt vastaantulijan olleen mopoauto, vaan luuli sitä isommaksi kulkuneuvoksi.

Syytetyn vaarallisesta ajosta tuli hätäkeskukseen useita ilmoituksia ennen tuhoisaa kolaria. Alkoholipitoisuus hänen veressään oli törmäyksen jälkeen 1,38 promillea.

Kahden tapon lisäksi 34-vuotiasta miestä syytetään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta.

Käräjäoikeus käsitteli asiaa koko päivän. Syytetty määrättiin mielentilatutkimukseen. Oikeudenkäynti jatkuu erikseen päätettävänä ajankohtana.