Sastamalaan kilpailutetaan lisää ostolääkäreitä

Uutiset 10.6. 23:55

Samuli Kinnari

Sivuterveysasemien lääkäritilanne on Sastamalassa ollut heikko. Sotesi on pyrkinyt rekrytoimaan lääkäreitä, mutta vakansseja on jatkuvasti täyttämättä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi luvan kilpailuttaa tarvittavat lääkäriresurssit. Uuteen hankintaan Sotesin talousarviossa ei ole kuluvalle vuodelle varauduttu. Mahdollisesti tarvittavan lisämäärärahan hakemisesta päätetään syksyllä.

Terveysasemille hankittaisiin tänä vuonna arviolta 400 tuntia ja ensi vuonna 2 400 tuntia lääkäripalveluja. Hankinnan kokonaisarvio olisi noin 240 000 euroa. Kiirevastaanotolle hankittava määrä olisi arvoltaan noin 270 000 euroa. Määrät voivat muuttua.

Esimerkiksi Äetsän terveysasemalla ei ole pysyvää lääkäriä ollut useampaan vuoteen. Kiikoisten terveysasemalla lääkäriä ei ole ollut maaliskuusta alkaen.

Lääkäripalveluiden hinta on ostettuna arviolta yli kaksinkertainen verrattuna tilanteeseen, jossa lääkäri rekrytoitaisiin suoraan Sotesin palvelukseen.

Myös hammaslääkäripalveluja kilpailutetaan ensi vuodelle. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo olisi noin 800 000 euroa, jos se toteutuu valmistellusti. Nykyiset sopimukset ovat päättymässä tämän vuoden lopussa.