VaLePa Tšekkien kaatamisen päässä Mestarien liigan lohkovaiheesta

Uutiset 13:21

Ford Store Levoranta nimellä miesten lentopallon Eurocupeja pelaava Vammalan Lentopallo on vain yhden otteluparin voittamisen päässä Mestarien liigan lohkovaiheesta.

VaLePa pääsi suoraan kolmannelle kierrokselle. Se saa vastaansa Tšekin mestarijoukkueen Jihostroj Ceske Budejovicen.

”Tavoitteena on tehdä suomalaista lentopallohistoriaa ja olla ensimmäinen miesten joukkue lohkovaiheessa. Pelaajille tämä on hieno mahdollisuus ja vetovoimatekijä. Joukkueen rakentaminen ja budjetin saaminen tämän mahdollistamiseksi on jo kovaa työtä vaativaa”, sanoo päävalmentaja Sami Kurttila.

Ensimmäinen osaottelu pelataan Suomessa 8. marraskuuta ja toinen Tšekeissä 12. marraskuuta.

VaLePan arpaa voi pitää hyvin onnistuneena. Vastaan olisi voinut tulla esimerkiksi Colussi Perugia Italiasta, Lokomotiv Novosibirsk Venäjältä tai Jastrzebski Wegiel Puolasta.