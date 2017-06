Juhannusta juhlitaan koleassa säässä

Uutiset 13:31

Samuli Kinnari

Sää on juhannuksena vuodenaikaan nähden viileää, mutta melko poutaista.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan juhannusaattona pilvisyys on runsasta suurimmassa osassa maata.

Lähinnä maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja. Suurin mahdollisuus auringonpaisteelle on länsirannikon tuntumassa. Päivälämpötila jää runsaan pilvisyyden vuoksi laajalti alle 15 asteen.

Aattoiltana sää muuttuu vähitellen selkeämmäksi lännestä alkaen. Yöllä lämpötila laskee suurimmassa osassa maata 5 asteen tienoille.

Juhannuspäivän aamu on etelässä melko aurinkoinen. Päivällä kehittyy jälleen kumpupilvisyyttä. Heikkoja sadekuuroja voi esiintyä, mutta enimmäkseen on poutaa. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa todennäköisesti 15…19 astetta. Maan länsiosassa sateen todennäköisyys kasvaa iltaa ja yötä kohden lännestä lähestyvän sadealueen vuoksi.

Sunnuntaiksi sadealue leviää laajemmin maan etelä- ja keskiosiin. Samalla maan etelä- ja länsiosaan virtaa vähän lämpimämpää ilmaa. Kuurosateet voivat olla voimakkaampia ja ukkonen on mahdollista. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä mahdollisesti 15…20 astetta. Viileintä on sateisimmilla alueilla.