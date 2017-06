Ellivuorta kehitetään Sastamalan aktiivimatkailun kärjeksi

Uutiset 14:36

Samuli Kinnari

Matkailukohteiden kehittämisen ja investointien myötä Ellivuori on nousemassa Sastamalan aktiivimatkailun kärkikohteeksi.

Ellivuoressa on käynnissä matkailuyritysten yhteinen hanke. Siinä toteutetaan pääasiassa markkinointitoimenpiteitä. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi hankkeeseen osallistuvia yrityksiä ja niiden aktiivimatkailutuotteita. Hanke on saanut Pirkanmaan ELY-keskukselta rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Mukana hankkeessa ovat Ellivuori Ski Center, Aquaplus ja Rautaveden kivilinnat. Hankkeen kustannusarvio on noin 169 000 euroa, josta maatalousrahaston osuus on 75 prosenttia ja yksityisen rahoituksen osuus 25 prosenttia. Kahden ja puolen vuoden pituinen hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Sastamalan kaupunki odottaa hankkeen tuovan lisää näkyvyyttä koko Sastamalalle sekä vahvistavan kaupungin mainetta kehittyvänä ja monipuolisena matkailukaupunkina. Kaupungin elinkeinopalvelut on valmistellut hanketta yhdessä matkailuyritysten kanssa ja vastaa hankkeen hallinnoinnista.