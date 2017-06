Reino Sivonen sote-lautakunnan johtoon

Uutiset 26.6. 18:11

Samuli Kinnari

Sastamalan ja Punkalaitumen yhteistoiminta-alueen uuteen sosiaali- ja terveyslautakuntaan on valittu jäsenet.

Lautakuntaan nimettiin Sastamalasta puheenjohtajaksi Reino Sivonen (varajäsen Timo Heino) ja varapuheenjohtajaksi Seppo Aarinen (Kalevi Osara). Jäseniksi valittiin Jari Andersson (Samuli Kinnari) Raija Hituri (Maria Kivelä), Marja Mäki-Soini (Kirsi Koivuniemi), Katriina Purola (Simo Myrskyranta) ja Päivi Turja (Katariina Siuronen).

Yhteensä lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Heistä seitsemän on vastuukunta Sastamalasta ja kaksi Punkalaitumelta. Lautakunnan jäseniksi Punkalaitumelta on jo aiemmin nimetty Timo Karunen (Martti Lehtelä) ja Terttu Routsi (Merja Puhakka).