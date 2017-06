Palstaviljelyä vielä mietitään Sastamalassa

Uutiset 28.6. 23:52

Samuli Kinnari

Sastamalassa on esillä palstaviljelyalueen perustaminen. Tekninen lautakunta jätti asian vielä pöydälle.

Aluetta valmistellaan lähelle Kilpinokkaa Sarkiankadun tuntumaan. Sieltä vuokrattaisiin palstoja sekä vuodeksi kerrallaan että monivuotisviljelyyn. Alueen läheisyyteen on suunniteltu parkkipaikkaa.

Palstaviljely on kasvanut monissa kaupungeissa suosituksi harrastukseksi. Omaa viljelystilaa on harvalla kaupunkiasujalla. Sastamalassa on ollut halua viljelysmaan vuokraamiseen.

Tekninen lautakunta jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten.