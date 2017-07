Muistisairas mies kateissa Huittisissa – Helikopteri mukana etsinnöissä

Uutiset 1:05

Samuli Kinnari

Huittisissa etsitään kadonnutta 80-vuotiasta miestä. Hänellä on muistisairaus.

Mies poistui kotoaan Selvinkadulta maanantaina noin kello 15. Hän on pitkä ja hoikka. Kadonneella on tummat lyhyet hiukset. Päällään hänellä on farkut sekä lyhythihainen kauluspaita, joka on ruudullinen ja väriltään lila-pinkki.

Kadonnutta etsivät yöllä poliisi, helikopteri ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu.

Havainnot tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.