Pirkanmaalaiset suhtautuvat myönteisesti aurinkoenergiaan

Uutiset 6.7. 23:54

Samuli Kinnari

Mielipiteitä aurinkoenergiasta on selvitetty Pirkanmaalla ja koko Suomessa.

Pirkanmaalaisista suhtautuu aurinkopaneeleihin myönteisesti 80 prosenttia ja kielteisesti 16 prosenttia. Luvut vastaavat muun Suomen tuloksia.

Noin 60 prosenttia pirkanmaalaisista vastaajista olisi valmis maksamaan enemmän asunnosta, jossa on aurinkopaneelit. Aurinkopaneelit on jo käytössä 3 prosentilla.

Pirkanmaalla 27 prosenttia on harkinnut aurinkopaneelien ostamista. Muita useammin aurinkopaneelien ostamista ovat pohtineet erityisesti rivitalossa tai omakoti- tai paritalossa asuvat. Kerrostalossa asuvista 20 prosenttia on miettinyt aurinkopaneelien hankkimista. Mökille aurinkopaneelien asentamista on harkinnut 16 prosenttia pirkanmaalaisista.

Aurinkopaneelien hinta arvioidaan Pirkanmaalla oikein

Pirkanmaalaisista vastaajista 36 prosenttia arvioi aurinkopaneelien hinnaksi 5 000–8 000 euroa ja 26 prosenttia arvioi hinnan olevan 10 000–15 000 euroa. Vastaajista 4 prosenttia uskoo, että hinta on vähintään 20 000 euroa. Pirkanmaalla 29 prosenttia vastaajista ei osaa sanoa, mikä aurinkopaneeleiden hinta olisi.

Aurinkopaneelien käyttöikää ei osaa arvioida 22 prosenttia pirkanmaalaisista. Tyypillisimmin sen arvioidaan olevan 10–20 vuotta.

”Käyttöikä aurinkopaneeleille on noin 30 vuotta tai enemmänkin. Suosituimman asentamamme paneelijärjestelmän hinta on selkeästi alle 10 000 euroa, kun taas järjestelmän voi saada asennettuna jopa alle 5 000 eurolla. Mitä suurempi pinta-ala aurinkopaneeleilla täytetään, sitä suurempi on kustannus”, kuvailee Fortumin tuotepäällikkö Olli Raatikainen.

Jopa 64 prosenttia pirkanmaalaisista tietää, mitä aurinkopaneelit ovat. Koko Suomessa luku on 58 prosenttia.

Tutkimukseen vastasi kesäkuussa reilut 620 pirkanmaalaista ja valtakunnallisesti lähes 1 130. Fortumin teettämän kyselyn toteutti Kantar TNS.