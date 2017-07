Mikko Oivasen pelit jatkuvat Kreikassa

Uutiset 13:41

Hakkuri Mikko Oivanen siirtyy takaisin ulkomaille. Hänen uusi seuransa on Kreikan pääsarjassa pelaava Olympiacos SFP. Viime kaudella Oivanen edusti Hurrikaani-Loimaata.

”Todella hyvät fiilikset sopimuksesta, hienoa päästä pelaamaan taas uuteen maahan ja kovaan porukkaan”, kertoo Mikko Oivanen.

Olympiacos on perinteinen ja menestyksekäs suurseura. Joukkue on voittanut Kreikan mestaruuden peräti 27 kertaa sekä kertaalleen CEV Cupin ja Top Teams Cupin.

”Viimeiset kolme vuotta Olympiacos hävinnyt finaaleissa, joten ainoa tavoite on voittaa mestaruus. Porukka on kova eli hyvät mahdollisuudet siihen on – bulgarialainen Todor Aleksiev ja hollantilainen Jeroen Rauwerdink yleispelaajina sekä puolalainen Fabian Drzyzga passarina”, listaa Oivanen rosteria.

Suomalaisista Olympiacosin riveissä ovat aikaisemmin pelanneet Janne Heikkinen ja Olli Kunnari. Joukkuetta luotsaa Espanjan maajoukkuevalmentaja Fernando Muñoz Benitez.

”Olosuhteet ainakin ovat hyvät. Kävin Kreikassa muutama päivä sitten ja kaikki näytti hyvältä. Valmistautuminen kauteen alkaa kuukauden kuluttua. Siihen asti tehdään omatoimista treeniä”, Mikko Oivanen sanoo.

Ennen Kreikkaa Mikko Oivanen on pelannut ammattilaisena Suomen lisäksi Turkissa, Puolassa, Ranskassa, Qatarissa, Kiinassa ja Iranissa. Maaotteluissa vuosina 2005-2015 Oivanen on edustanut Suomea yhteensä 214 kertaa.