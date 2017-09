Sastamalassa Tyrvään Pappilan kunnostus on loppusuoralla. Avajaisia vietetään Aleksis Kiven päivänä 10. lokakuuta.

Tyrvään Pappilan entisöimisen takana on omistajapariskunta Kirsi-Marja ja Jarmo Nieminen. ”Pappila on meille elävä kulttuuriteko, josta kaikki vieraamme voivat nauttia. Olemme halunneet luoda Suomeen ja Sastamalaan uudenlaisen tapahtumatalon, jossa herkullinen ruoka on kaikkien tilaisuuksien keskiössä”, sanoo Kirsi-Marja Nieminen.

Jatkossa Tyrvään Pappilan salit ja kamarit tarjoavat monipuoliset tilat niin yritysten kuin yksityisten juhliin. Pappilassa on kolmessa kerroksessa kymmenen kaunista salia ja kamaria sekä Eliel Saarisen mukaan nimetty kahvila ja tunnelmallinen viinikellari. Tilat taipuvat 10-150 hengen tilaisuuksiin.

Uudenlaista ruoan ja kulttuurin yhdistämistä

Tyrvään Pappilassa vietetään säännöllisesti illallisia ja vuotuisia juhlapäiviä. Palkittu keittiömestari Arto Rastas lupaa myös uudenlaista ruoan ja kulttuurin yhdistämistä. ”Jatkossa järjestämme asiakkaillemme myös innostavia kokkikursseja. Kokkailu ja syöminen yhdistävät ihmisiä iloisesti. Kesäaikaan ruokatapahtumia voidaan järjestää myös kauniissa pihapiirissämme. Hyvä ruoka ja elämykset vievät mielen ja kielen mennessään”, kertoo Rastas.

Erilaisia kulttuuritapahtumia Tyrvään Pappilassa on luvassa runsaasti. ”Kuuntelemme asiakkaidemme toiveita herkällä korvalla, kokeilemme rohkeasti uutta ja viemme parhaita perinteitä eteenpäin”, toteaa toiminnanjohtaja Tiina Kuusisto.

Tyrvään Pappilan avajaisillan ohjelmassa kello 18-20 on muun muassa monipuolista musiikkia, näytelmällinen esitys, kuva- ja valoesitys sekä tuliryhmä Flamman esitys ja pientä tarjoilua. Tilaisuus päättyy ilotulitukseen. Ohjelman jälkeen on mahdollisuus tutustua Pappilan entisöityihin sisätiloihin. Avoimia yleisökierroksia on 11.-17. lokakuuta Sastamalan oppaiden johdolla.

Poimintoja Tyrvään Pappilan syksyn tapahtumista

Ensimmäiset keittiömestarin illalliset 13.-14.10.

Sunnuntaibrunssi 15.10.

Halloween-juhlat 31.10.

Lasten oikeuksien päivä 20.11.

Pappilan Hätävara eli pikkujoulut 24.-25.11. ja 2.12.

Suomi 100 -illallinen 8.12.

Lucian päivän yhteislauluja 13.12.

Lisätietoja tapahtumista ja ilmoittautumiset yleisökierroksille www.tyrvaanpappila.fi.