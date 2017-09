Peipohjan risteys pusikosta Kokemäen käyntikortiksi?

Kuvamuokkaus laadittu kaupunginhallituksen esityslistan aineistosta

Kokemäellä patistellaan vauhtia Peipohjan risteysalueen kehittämiseen ja kohentamiseen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on uudistanut valtuustoaloitteensa. Siinä todetaan, että ”Kokemäellä yksi uskomattoman huonosti hyödynnetty vahvuus” on valtatie 2 sekä Peipohjan ja Sonnilan sisääntuloliittymät. Aloite on alkujaan jätetty tammikuussa vuonna 2014.

Valtuustoaloite tuo ilmi huolen näkymästä, joka valtatietä ajavan mieleen Kokemäen elinkeinoelämästä ja vetovoimasta jää. Tekstissä mainitaan muun muassa keskeneräinen rakennustyömaa, hoitamaton peltoalue ja lahonnut mainosteline.

Aloitteessa esitetään Peipohjan risteysalueen suunnittelun laajentamista alueen rakentamiseksi ja muokkaamiseksi siten, että valtatien käyttäjä tunnistaa viimeistään puoli kilometriä ennen liittymää tulleensa Kokemäelle sekä saa selkeästi kuvan virkeästä ja elinvoimaisesta paikkakunnasta.

Tänä syksynä perussuomalaiset on uudistanut aloitteen. Valtuustoryhmä esittää, että asiaa ryhdytään viemään aiempaa voimakkaammin eteenpäin joko kaupunginhallituksen tai juuri työnsä aloittaneen konsernijaoston ohjauksessa.