Raju takaa-ajo päättyi Huittisissa – Poliisia kohti ammuttiin useita kertoja

Sastamalassa lauantai-iltana huomiota herättänyt poliisin operaatio alkoi Nokialla. Tilanne päättyi Huittisissa.

Hieman iltakuuden jälkeen poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan valtatietä 12 ajaa Tampereen suuntaan epäilty rattijuoppo. Poliisi lähti tavoittamaan kyseistä autoa ja sai sen kiinni Nokialla. Autosta ammuttiin välittömästi poliiseja kohti.

Henkilöauto pakeni Nokialta poliisia edelleen Sastamalaan ja Huittisiin ollen hetkittäin kateissa. Poliisia kohti ammuttiin useita kertoja takaa-ajon aikana.

Kiinniotossa käytettiin asetta – epäilty haavoittui

Ampujaksi epäilty henkilö saatiin kiinni Huittisissa. Poliisi joutui käyttämään tilanteessa ampuma-asetta.

Epäilty on haavoittunut ja hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Myös autoa kuljettanut henkilö on otettu kiinni.

Illan aikana poliisi pyysi virka-avuksi puolustusvoimilta panssaroidun ajoneuvon operaation tueksi.