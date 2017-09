Mikko Kaunisto maakuntavaltuuston puheenjohtajistossa

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto kokoontui ensimmäistä kertaa uudessa kokoonpanossaan. Valtuusto muun muassa valitsi puheenjohtajistonsa ja maakuntahallituksen.

Maakuntavaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi nimettiin Mikko Kaunisto (vas) Huittisista.

Maakuntahallitukseen valittiin muiden muassa Simo Riuttamäki (ps) Huittisista sekä Kokemäeltä Harri Kivenmaa (sd) ja Riikka Huhtanen (kesk). Riuttamäki ja Huhtanen jatkavat maakuntahallituksessa, Kivenmaa aloittaa uutena. Jari-Matti Välkkynen (vas) Kokemäeltä on Jari Pajukosken henkilökohtainen varajäsen. Maakuntahallituksen tehtävä on ajaa Satakunnan etua sekä ohjata ja valvoa Satakuntaliiton toimintaa. Siinä on yksitoista jäsentä.

Tarkastuslautakunnassa jatkaa Juhani Seppälä (kesk) Kokemäeltä. Jaana Järvinen (ps) Säkylästä on porilaisen varapuheenjohtajan Marianne Ostamon henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, kuinka Satakuntaliitolle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat.