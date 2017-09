Ville Vehkalahti Laviasta palkittiin Porissa: ”Olen hyvin otettu ja iloinen”

Markus Korpi-Hallila

Harmonikkataituri Ville Vehkalahti Laviasta on saanut Nuoren porilaisen palkinnon.

”Nuoreksi porilaiseksi palkitseminen tuntuu aika hienolta. Olen hyvin otettu ja iloinen. Harmonikkaa on kiva soittaa, kun kuuntelijat tulevat siitä iloiseksi”, sanoo Ville Vehkalahti.

Maatilan töitä ja keksintöjä

Vehkalahtien perheellä on maatila, jossa riittää hommia. Villen mielipuuhaa on esimerkiksi traktorilla ajeleminen, eläinten hoitaminen ja tenniksen pelaaminen. Hän myös askarelee ja tekee keksintöjä. Vehkalahti on suunnitellut heidän kahdelle kissalleen ruokakoneen, josta kissat saavat tassulla painamalla ruokaa.

”On tosi hienoa olla porilainen”, Vehkalahti toteaa.

Nuori porilainen on valittu vuodesta 1991 lähtien. Palkinto myönnetään henkilölle tai ryhmälle, joka teoissaan tai toiminnassaan tuo esille kotiseuturakkautta, -ylpeyttä ja -arvostusta sekä korostaa porilaisuutta.

Tänä vuonna Nuoren porilaisen tunnustuksen sai Ville Vehkalahden lisäksi Aleksi Laine. Pori-palkinto myönnettiin Porin teatterin Tuntemattomalle sotilaalle.