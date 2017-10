Vuoden Hyväntekijä Esa Piippo moottoroi ”maailman suurimmat talkoot” – Mouhijärvelle syntyi mainio frisbeegolfrata

- MAINOS ALKAA - (JUTTU JATKUU ALLA) - - MAINOS LOPPUU -

Lionsaktiivien joukosta Vuoden Hyväntekijäksi on valittu Esa Piippo Sastamalasta LC Mouhijärveltä. Hän sai koko seutukunnan innostumaan frisbeegolfradan rakentamisesta.

Mouhijärvellä toteutettiin Esa Piipon aloitteesta on MouhiFG-frisbeegolfrataprojekti. Piipon henkilökohtainen panos monisatatuntisine talkoineen on ollut ratkaiseva projektin käynnistymiselle ja onnistumiselle. Hän on saanut koko seutukunnan innostumaan radan rakentamisesta. Se on merkinnyt uudenlaisen yhdessä tekemisen ja liikuntakulttuurin rantautumista.

Esa Piipon johdolla järjestettiin muun muassa ”maailman suurimmat talkoot”, joissa kaikki Mouhijärven koululaiset osallistuivat uuden liikuntapaikan rakentamiseen. Hankkeessa kertyi tuhansia talkootunteja. Se on tuonut lionstoiminnalle tunnettuutta, näkyvyyttä ja uutta intoa paikalliseen lionstyöhön.

Tunnustus julkistettiin Suomen Lions-liiton Hyvän Päivän juhlassa Lahdessa.

Lionsklubien Punainen Sulka -keräykseen suomalaiset lahjoittivat 2,9 miljoonaa euroa. Keräyksen tavoitteena oli Suomen nuorten tukeminen itsenäisen Suomen täyttäessä sata vuotta.