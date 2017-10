”Hieno näytönpaikka” – Mestarien liigaa isketään Sastamalassa

Champions League on taianomainen sanapari monissa pallopeleissä ja mestaruustitteliä tavoitellaan kaikissa Euroopan huippuseuroissa. Tätä taikaa voi tänä syksynä kokea myös Sastamalassa, kun VaLePa iskee Mestarien liigassa nimellä Ford Store Levoranta.

Ford Store Levoranta pääsee aloittamaan suoraan kolmannelta kierrokselta. Vastaan asettuu tshekkiläinen Jihostroj Ceske Budejovice.

”Meillä on jälleen yksi hieno, iso haaste edessä. Katselin eilen videolta Budejovicen Tshekin liigan peliä ja se on hyvin pelaava joukkue ja heillä on porukassa maajoukkuepelaajia niin kuin meilläkin”, valmentaja Sami Kurttila luonnehtii. ”Meillä on liigassa vielä kuusi peliä ennen Budejovice-ottelua ja me kehitämme omaa peliämme ihan rauhassa”, hän jatkaa.

Keskitorjuja Markus Kaurto uskoo myös, että joukkueen peli kohenee jatkuvasti. ”Nousujohteisesti on alkukausi mennyt. Pelaajien kemiat alkavat kohdata koko ajan paremmin. Mestarien liiga on tietenkin hieno näytönpaikka sekä pelaajille että joukkueelle”, Kaurto sanoo.

Ensimmäinen ottelu pelataan Sastamalassa keskiviikkona 8. marraskuuta ja toinen Ceske Budejovicessa sunnuntaina 12. marraskuuta. Voitolla Ford Store Levoranta pääsee Mestarien liigan lohkovaiheeseen, jossa tulisi kolme koti- ja kolme vierasottelua joulu-, tammi- ja helmikuussa. Lohkot arvotaan 17. marraskuuta.

Miesten nykymuotoisessa Mestarien liigassa on aiemmin nähty vain yksi suomalaisseura, kun Kokkolan Tiikerit oli mukana kaudella 2016-2017. Tiikerit pudotti toisella kierroksella valkovenäläisen Stroitel Minskin, mutta hävisi kolmannella kierroksella tshekkiläiselle Dukla Liberecille.