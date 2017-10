Tiedossa ”kunnon kapinat” – Rallisprintin Suomen mestaruudet ratkeavat Huittisissa

AKK / Taneli Niinimäki

Huittisissa ajetaan sunnuntaina lujaa.

Rallisprintin SM-sarjan kuudes ja viimeinen osakilpailu Seloy SM-Rallisprint kaasutellaan Nanhian nopeassa sorarännissä. Kilpailuun on ilmoittautunut 135 kuljettajaa.

”Tiedossa on ’kunnon kapinat’ ja toiveissa on, että sää suosisi”, sanoo Seloy SM-Rallisprintin kilpailunjohtaja Ari-Pekka Saarinen. ”Vaikka muutama voitto on jo käytännössä varmistettu, niin tiedossa on kuitenkin tiukkaa kamppailua SM-mitaleista”, hän ennakoi.

Kilpailussa ratkotaan kaksivetoisten ja nelivetoisten luokkien Suomen mestaruudet, rallisprintin Suomen juniorimestaruus sekä senioreiden, naisten, nuorten ja V1600-luokan Suomi Cupien mestaruudet. Tosin nelivetoisten SM-titteli on jo varmistunut aiemman menestyksen perusteella Tomi Hallialle, joka kuitenkin tulee Huittisiin kilpailemaan.

Seloy SM-Rallisprint käynnistyy kello 12. Kilpailijat lähetetään matkaan puolen minuutin välein.