Metsäsijoittaminen kiinnostaa, kauppaa käydään verkossa

Korkojen ollessa alhaalla metsä nähdään houkuttelevana sijoituskohteena. Sastamalalainen Länsi-Suomen Metsätilat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pusa arvioi, että metsäkauppa käy nyt kuumana.

”Laadukkaat metsätilat viedään tällä hetkellä käsistä. Erityisen vahvasti ostajia kiinnostavat suuret metsäpalstat”, sanoo Jukka Pusa. ”Metsäsijoittaminen kiinnostaa yhä useampia suomalaisia”, hän jatkaa.

Metsätilakauppaa Jukka Pusa on tehnyt kaksikymmentä vuotta. Tämän hetken tilannetta hän pitää luonnollisena. ”Näinä epävarmoina aikoina metsän suosio sijoituskohteena ei yllätä. Metsä tarjoaa vakaata tuottoa suhteellisen pienellä riskillä”, Pusa luonnehtii.

Tänä päivänä metsän ostajat ovat verkossa. ”Ylivoimainen valtaosa metsätiloja koskevista tarjouksista saadaan nykyään digikanavista ja niistä selvästi tärkein on Metsätilat.fi”, Jukka Pusa kertoo. ”Metsän ostaminen on digitalisoitunut. Samalla kaupanteko on muuttunut nopeammaksi ja tehokkaammaksi”, Pusa kuvailee.

Jukka Pusan päätoimittama Metsätilat.fi-sivusto ylitti lokakuussa ensimmäistä kertaa kahden miljoonan kävijän rajan vuoden aikana. Kävijätilastot kertovat, että metsän ostajat ja myyjät siirtyivät suurin joukoin mobiilinetin käyttäjiksi. Kävijöistä jo neljä kymmenestä vieraili sivuilla mobiililaitteella.