Satapäinen fanijoukko kannustaa VaLePaa Tsekeissä

Mestarien liigaa Ford Store Levorantana pelaava Vammalan Lentopallo kohtaa sunnuntai-iltana vieraissa Jihostroj Ceske Budejovicen. Pukkipaidoilla on pohjalla kotivoitto luvuin 3-0.

VaLePalla on Tsekeissä satakunta kannustajaa. Heistä noin puolet on reissussa faniryhmänä ja melkein yhtä paljon on omatoimimatkaajia erilaisissa kokoonpanoissa. Kannustusjoukoissa on mukana muun muassa Suomen Fordin toimitusjohtaja Hannu Pärssinen.

Pelipaikalla Ceske Budejovicessa viikonlopun sää on ollut kostean koleinen. Hallia luonnehditaan vanhahkoksi bunkkeriksi, mutta tilavaksi ja hieman Vexve Areenaa matalammaksi.

Lauantai-illan harjoituksissa pukkipaitojen tunnelma oli rento ja joukkue odottaa peliä hyvällä mielellä sopivasti jännittäen.

Ottelu alkaa sunnuntaina Suomen aikaa kello 19.