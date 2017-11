Sivistyslautakunta Varilan koulun ison hallin kannalla

Varilan koulun hankesuunnitelma

Sastamalassa sivistyslautakunta kannattaa isomman liikuntahallin rakentamista Varilan koululle. Päätösesitys kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle oli yksimielinen.

Liikuntahalli on suunniteltu jaettavaksi kolmeen osaan. Koulun tarve liikuntasalille on 400 neliötä ja vapaa-ajan käytön tarve 1 100 neliötä. Sastamalassa tällä hetkellä vain Vexve-areenan ja Sylvää koulun salit soveltuvat virallisten pelien järjestämiseen. Niiden käyttöaste iltaisin ja viikonloppuisin on täydet 100 prosenttia.

Isoon 1 150 neliön liikuntahalliin on mahdollista saada opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta maksimissaan 30 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Lautakunta esittää, että Varilan koulun liikuntahalli toteutetaan laajemmalla kokonaisuudella. Siihen haettaisiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä täysimääräistä valtionavustusta vuodelle 2019.

Avustushakemus tulisi jättää pikaisesti alkuvuodesta.