Muistisairas mies kateissa Huittisissa – Ulkorakennuksia pyydetään tarkastamaan

Poliisi

Huittisissa on kateissa muistisairas mies.

Poliisi kertoo, että 86-vuotias Tapio Simola on lähtenyt kotoaan Savenvalajankadulta sunnuntaiaamuna kello 7 aikaan. Häntä ei ole tavoitettu tämän jälkeen.

Kadonnut on noin 175 senttiä pitkä ja ikäisekseen hyväryhtinen. Mies on lähtenyt liikkeelle punaisella rollaattorilla, jossa on musta kori. Hän liikkuu hyvin.

Vaatetuksena Tapio Simolalla on katoamishetkellä ollut mustat housut ja musta takki, jossa on edessä valkoista kuviota. Päässään hänellä oli tummanvihreä talvilippalakki.

Poliisi pyytää alueen asukkaita tarkastamaan ulkorakennuksiaan. Kadonnut on saattanut hakea yösijaa avonaisista rakennuksista.

Mikäli tapaat Tapio Simolan, pyydetään siitä ilmoittamaan hätänumeroon 112. Muut havainnot kadonneesta tulee tehdä puhelinnumeroon 0500 886 030.