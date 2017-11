VaLePalla ei yhtään Mestarien liigan kotipeliä Sastamalassa

Suomen Lentopalloliitto

Ford Store Levorannan nimellä Mestarien liigassa esiintyvä Vammalan Lentopallo pelaa lohkovaiheen kolme kotipeliään kolmessa eri kaupungissa. Ottelut isketään Hämeenlinnassa, Vantaalla ja Turussa.

VaLePan oma kotisali Vexve Areena on liian pieni. Mestarien liigan lohkovaiheessa katsomosta pitää löytyä 3 000 istumapaikkaa.

”Pelipaikka ei ole meille mikään ongelma, jos siitä ei tehdä ongelmaa”, päävalmentaja Sami Kurttila sanoo. ”Meillä on kovan luokan pelimiehiä, jotka ovat pelanneet monenlaisissa saleissa, myös Mestarien liigaa. Minä lähden siitä, että tästä lohkosta mennään jatkoon”, hän jatkaa.

Passari Mikko Esko odottaa innolla Mestarien liigan lohkopelejä. ”Onhan tämä upea tilanne. Kolme vuotta sitten, kun palasin VaLePaan, en olisi uskonut, että nyt pelataan Mestarien liigaa. Viime kaudella me voitettiin Suomessa kaikki mahdollinen ja sitä myöten päästiin Mestarien liigaan ja yksi unelma on toteutunut. Meillä on kaikkein tasaisin lohko ja kaikki saumat mennä jatkoon”, Esko miettii.

VaLePan ensimmäinen kotiottelu on 5. joulukuuta kreikkalaista PAOK Thessalonikia vastaan Hämeenlinnan Elenia Areenassa. Toisessa ottelussa 19. joulukuuta kohdataan saksalainen VfB Friedrichshafen Vantaan Energia Areenassa. Kolmannessa pelissä 1. helmikuuta vastaan asettuu turkkilainen Halkbank Ankara Turussa upouudessa Kupittaan palloiluhallissa.