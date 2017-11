Auraukset ja suolaukset näkyvät netissä parissa minuutissa

Kuvakaappaus

Torstaina on satanut reippaasti lunta. Talvikunnossapidon tilannetta voi nyt tarkkailla netissä parin minuutin viiveellä.

Liikenneviraston verkkopalvelun uusi ominaisuus kertoo, onko tie esimerkiksi aurattu, suolattu tai hiekoitettu. Palvelusta käy ilmi vaikkapa se, että Sastamalassa Äetsäntietä oli aurattu iltapäivällä kello 14 aikaan ja Häijäässä valtatietä 11 aamupäivän puolella.

”Urakoitsijoiden kunnossapitokalusto lähettää tietoa työn etenemisestä”, kertoo Liikenneviraston kunnossapidon hankinnan asiantuntija Ismo Kohonen.

Liikennetilanne-palveluun on merkitty milloin ja millaista talvikunnossapitoa tietylle tieosuudelle on kolmen viimeisen päivän aikana suoritettu. Kartasta näkee jo värin perusteella, kuinka kauan sitten töitä on tehty. Tummin väri kertoo, että viimeisimmästä suorituksesta on kulunut alle tunti.

Palvelu on kokeiluvaiheessa. Aivan kaikista kunnossapitoa tekevistä ajoneuvoista tietoja ei vielä tule reaaliajassa.

Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelu