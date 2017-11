Säkylään MPK:n uusi koulutuspaikka

Maanpuolustuskoulutusyhdistys perustaa uuden koulutuspaikan Säkylään. Se on osa MPK Lounais-Suomen maanpuolustuspiiriä.

Toiminta alkaa ensi vuoden alussa. Uuden koulutuspaikan myötä Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin käyttöön saadaan uusia toimitiloja Säkylän varuskunnasta.Koulutuspaikka tulee käyttämään koulutusalueinaan sekä Huovinrinteen että Raasin harjoitusalueita.

Lisää vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa Lounais-Suomeen

Koulutuspaikan perustaminen on osa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen strategiaa laajentaa toimintaansa uusille paikkakunnille. Se perustuu kuluvan vuoden alussa tehtyyn organisaatiomuutokseen. Tavoitteena on strateginen ketteryys, joustava toiminta, resurssien kohdentaminen ja jakaminen tasaisesti maanpuolustuspiirin koulutuksessa.

”Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin nykyiset koulutuspaikat ovat Turku ja Niinisalo, joissa kummassakin toimii kolme koulutuspäällikköä. Toiminta on aktiivista koko Lounais-Suomessa. Nyt meillä on mahdollisuus tarjota lisää koulutusmahdollisuuksia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneille”, iloitsee MPK Lounais-Suomen piiripäällikkö Markku Laine.

Säkylän koulutuspaikan kurssitoiminta painottuu sotilaalliseen koulutukseen ja erityisesti ammuntoihin, koska sekä Huovinrinteellä että Raasissa on erinomaisen hyvät ampumaradat.

”Myös Turun ja Niinisalon koulutuspaikat jatkavat edelleen Huovinrinteen harjoitusalueen käyttöä entiseen malliin”, Laine kertoo.

Teijo Heinonen koulutuspäälliköksi

Vuoden alussa aloittava Säkylän koulutuspaikka aloittaa toimintansa yhden koulutuspäällikön voimin. Koulutuspaikan toimnnan organisoinnin saa vastuulleen kapteeni evp. Teijo Heinonen.

Koulutuspäälliköllä on pitkä kokemus asevelvollisten, niin varusmiesten kuin reserviläisten, kouluttajana ja ohjaajana. Hän on toiminut Porin prikaatissa kouluttajana, perusyksikön vääpelinä, osastoupseerina Kriisinhallintakeskuksessa ja prikaatin esikunnassa. Viimeksi hän on ollut palkatun henkilöstön osaamisen kehittäjänä, työssä oppisen vastaavana sekä esimies- ja vuorovaikutus valmentajana.

MPK Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri järjestää vuosittain parisataa kurssia, joihin osallistuu noin 8 000 henkilöä. Koulutusvuorokausia kertyy 12 000.