Sastamalan sana painaa Punkalaitumen vanhusten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen ulkoistamisessa

Lähiaikoina Sastamalan kaupunki ottaa kantaa Punkalaitumen kunnan vanhusten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen yksityistämiseen. Kaupunginhallituksen pyytämät lisäselvitykset on saatu.

Asiassa painaa Sastamalankin sana. Sastamala on yhteistoimintasopimuksessa vastuukunta ja Sotesi on tuottanut palvelut. Palveluverkkomuutoksista on sovittava valtuustojen yhtäpitävin päätöksin.

Punkalaitumen kunnanvaltuusto on jo aiemmin ilmaissut tahtonsa vanhusten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen siirtämisestä palvelusetelillä hankittaviksi.

Vanhusten asumispalveluissa ja kehitysvammaisten asumispalveluissa työskentelevä Sastamalan kaupungin henkilöstö on määrä siirtää liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti Med Group Oy:lle.

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta on vastoin viranhaltijaesitystä vastustanut ulkoistusta äänin 6-3.

Sastamalan kaupunginhallitus tekee maanantaina esityksensä valtuustolle.