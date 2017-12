”Erikoisin prosessi poliittisen historiani aikana” – Sastamala hyväksyi Punkalaitumen ulkoistukset

Sastamalan valtuusto otti kantaa Punkalaitumen kunnan vanhusten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen yksityistämiseen. Valtuusto hyväksyi ulkoistamisen tiukan äänestyksen jälkeen yhden äänen erolla.

Asiassa painaa Sastamalan sana. Kaupunki on yhteistoimintasopimuksessa vastuukunta ja Sotesi on tuottanut palvelut. Palveluverkkomuutoksista on sovittava valtuustojen yhtäpitävin päätöksin.

”Tämä on erikoisin prosessi oman poliittisen historiani aikana”, totesi Ilmari Nurminen (sd). Hän oudoksui sitä, että Punkalaitumella on päätetty ulkoistus toteuttaa avoimella valtakirjalla, kun esimerkiksi asiakasmaksuista ei ollut tietoa. ”Vastuu on Sastamalan kaupungin päättäjillä”, Nurminen sanoi.

Ilmari Nurminen esitti, että Punkalaitumen asumispalveluja ei ulkoisteta, vaan niitä jatketaan Sotesin toimesta. Tätä kannattivat muun muassa Ashton Peasley (sd) ja Pirkko Niemi (vas).

”Sotesin palvelutuotantoon ollaan Punkalaitumella tyytyväisiä”, kertoi sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki. Näin todisti myös kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg. Punkalaidun on tehnyt ratkaisunsa punnitessaan sote-uudistuksen vaikutuksia.

Arvioiden mukaan palvelujen piirissä oleville asukkaille uusista maksuista selviytyminen tulee olemaan haasteellista. ”Taloudellisesti muutama tulisi pärjäämään”, Tryyki totesi.

Jari Andersson (kok) muistutti, että Punkalaidun on itsenäinen kunta, joka on tahtonsa ilmaissut. Samoilla linjoilla oli Antti-Matti Mattila (kesk). ”Kunnioitetaan itsenäistä kuntaa ja halutaan tehdä heidän kanssa jatkossakin tiivistä yhteistyötä”, hän toivoi.

Reino Sivonen sanoi, että päätäntävaltaa Punkalaitumelta ei haluta viedä. ”Mutta meillä on vastuu hoivattavista ihmisistä ja henkilöstöstä”, hän vetosi.

Antti-Matti Mattila kummeksui, että aikoinaan Sastamalassa ollaan hyväksytty Ilolan ulkoistaminen, mutta nyt Punkalaitumen kohdalla lyötäisiin kapuloita rattaisiin. Ilmari Nurminen vastasi, että asia on nyt aivan eri. Hän muisteli esimerkiksi, että Ilolassa maksut säilyvät entisellä tasolla. ”Asiakkaille ei voinut tulla kohtuuttomia tilanteita missään tuloluokassa”, kertoi sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki silloisesta prosessista.

Punkalaitumen valtuusto on jo aiemmin tehnyt oman ratkaisunsa vanhusten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen siirtämisestä palvelusetelillä hankittaviksi. Asumispalveluissa on 49 vanhusta ja seitsemän kehitysvammaista.

Vanhusten asumispalveluissa ja kehitysvammaisten asumispalveluissa työskentelevä Sastamalan kaupungin henkilöstö on määrä siirtää liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti Med Group Oy:lle.

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta vastoin viranhaltijaesitystä vastusti ulkoistusta äänin 6-3. Kaupunginhallitus oli Punkalaitumen valtuuston kannalla äänin 6-4.

Valtuuston äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys voitti Nurmisen esityksen äänin 22-21.