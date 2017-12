Poliisi varoittaa: Tiet lumisia ja erittäin liukkaita

Pirkanmaalla keliolosuhteet ovat haastavat.

Tiet ovat lumisia ja erittäin liukkaita. Lisäksi pölyävä lumi heikentää näkyvyyttä.

Poliisi kehottaa ottamaan keliolosuhteet huomioon sekä käyttämään kelin ja muun liikennetilanteen edellyttämää nopeutta. Etäisyys edellä ajavaan tulee pitää riittävänä ja huolehtia, että etu- ja takavalot ovat päällä sekä ikkunoista lumi ja jää poistettuna.

Päivän aikana on Sisä-Suomen poliisin alueella on tapahtunut lukuisia peltikolareita ja tieltä suistumisia. Toistaiseksi on vältytty vakavilta loukkaantumisilta.

Erityisesti poliisi muistuttaa, että parhaillaankin tienpäällä on onnettomuuksista johtuvissa tehtävissä poliiseja, pelastusviranomaisia, hinausautonkuljettajia, tien kunnossapidosta vastaavia sekä mahdollisesti onnettomuusautojen kuljettajia ja matkustajia. Jokaisen muun tiellä liikkuvan tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja alhaista nopeutta ohittaessaan tiellä työskenteleviä viranomaisia ja muita onnettomuudessa avustavia, jotta vältytään lisäonnettomuuksilta.

Hälytysajoneuvojen sekä kunnossapito- ja hinausautojen vilkkuvalot tai varoituskolmiot ja autojen hätävilkut tarkoittavat, että jokaisen tienkäyttäjän pitää hiljentää nopeutta, noudattaa erityistä varovaisuutta ja valmistautua tarvittaessa pysähtymään.