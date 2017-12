Pukstaavi aloittaa lukukokemusten verkkokeruun saduista

Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi julkistaa alkuvuodesta lukukokemusten keruualustan. Aluksi kootaan erityisesti satukokemuksia. Teema tulee vaihtumaan vuosittain.

Tarkoituksena on kerätä ja tallentaa lukukokemuksia verkkokeruualustan avulla. ”Haluamme selvittää, mitä suomalaiset lukevat ja millaisia lukukokemuksia heillä on. Tarkoitus on tehdä tiedonkeruukampanjoita erilaisista kirjallisuuden aiheista ja tallettaa saatavat tiedot Pukstaavin kokoelmiin”, kertoo projektityöntekijä Sakari Hanhimäki. Hänet on palkattu hanketta toteuttamaan kesäkuuhun saakka.

Tammikuussa alkava lukukokemusten kerääminen jatkuu toukokuuhun. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 200 vuotta Suomen satusetä Zacharias Topeliuksen syntymästä, joten aluksi kootaan erityisesti satuihin liittyviä kokemuksia ja muistoja. Keruuhanke tulee jatkumaan vuosittain vaihtuvalla teemalla.

Pukstaavi sai Museovirastolta 25 000 euron avustuksen ”Lukukokemukset talteen” -hankkeelle. Hankeraha on tarkoitettu käytettäväksi tänä ja ensi vuonna.