Vammalan torin paikkamaksut nousemassa

Sastamalassa Vammalan torin paikkavuokria ollaan korottamassa.

Toripäiväkohtaiset neljännesvuosipaikat maksaisivat jatkossa 80 euroa, kun nykyinen hinta on 60 euroa. Kertapaikan hinta olisi 8 euroa, kun se nyt maksaa 6 euroa.

Penkkipaikalla pääsee jatkossa edullisemmin. Sille on tulossa oma 5 euron maksu. Nyt penkkipaikasta on peritty kertapaikan hinta, mitä on arvosteltu. Penkkipaikoilla myydään yleensä itse tuotettuja tai valmistettuja tuotteita.

Tilapäissähkön käyttömaksu on pysymässä ennallaan 6 eurossa per päivä.

Toripaikkavuokrat on Sastamalassa tarkistettu viimeksi vuoden 2013 alusta. Vuokrat ovat kaupungin mukaan edulliset verrattuna lähikaupunkeihin.

Uudet vuokrat ovat tulossa voimaan helmikuun alusta, mikäli tekninen lautakunta ne vahvistaa.