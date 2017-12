VaLePa taisteli, saksalaiset jyräsivät – ”Olen tosi pettynyt meidän peliimme”

CEV

VaLePa eli Ford Store Levoranta ei yltänyt toisessa Mestarien liigan lohkovaiheen kotiottelussaan yhtä hienoon suoritukseen kuin ensimmäisessä. Saksalainen VfB Friedrichshafen otti Vantaalla erittäin varmalla pelillä voiton 3-0 (25-22, 25-15, 25-15)

Virheitä Ford Store Levoranta teki huomattavasti enemmän virheitä kuin vastustaja. Friedrichshafen sai 20 pistettä kotijoukkueen virheillä. Myös aloitusten vastaanotossa ja hyökkäyksissä saksalaiset olivat varmempia.

Ottelun palkituksi hahmoksi nousi Friedrichshafenin kreikkalainen yleispelaaja Athanasios Protopsaltis, joka teki 15 pistettä. Kotijoukkueesta hakkuri Urpo Sivula takoi 14 pistettä ja Olli Kunnari 12 pistettä. Heidänkin suorituksiinsa jäi paljon parannettavaa.

Päävalmentaja Sami Kurttila harmitteli joukkueensa kehnoa syöttö- ja vastaanottopeliä.

”Olen tosi pettynyt meidän peliimme. Nyt täytyy vähän huilata ja alkaa valmistautua tuleviin otteluihin”, hän sanoi.

”Me tiesimme, että vastustajan syötöt ja hyökkäykset ovat pahoja ja niin ne olivatkin”, Kurttila totesi.

Friedrichshafenin päävalmentaja Vital Heynen pahoitteli ensimmäisen erän heikkoa alkua, mutta jatkossa peli sujui paremmin.

”Kolme pistettä on hyvä saavutus meille. Ford Store Levoranta on hyvä joukkue, jolla oli tänään huono päivä. He ovat varmasti parempia seuraavalla kerralla”, Heynen pohti.

Kotijoukkue avasi pelin jämäkästi ja piti ensimmäisen erän tasaisena vielä tilanteeseen 20-20. Viimeisissä palloissa saksalaisten pelivarmuus oli todella vakuuttavaa ja erä vieraille 25-22.

Friedrichshafen jyräsi toisessa erässä, kun Ford Store Levoranta kamppaili virheiden kanssa. Saksalaisten hyökkäyspeli oli varmaa ja vastaanottokin hiukan parempaa kuin kotijoukkueella. Erä vieraille 25-15.

Samoihin lukuihin päättyi kolmas erä, eikä pelissäkään tapahtunut juuri muutosta.

Ford Store Levorannan seuraava ottelu Mestarien liigassa on 17. tammikuuta vieraissa ja vastaan asettuu turkkilainen Halkbank Ankara.

Yleisöä oli Energia Areenassa mukavat 2 450 katsojaa.

TILASTOT

Ford Store Levorannan otteluohjelma

5.12. Ford Store Levoranta – PAOK Thessaloniki, 3-2

19.12. Ford Store Levoranta – VfB Friedrichshafen, 0-3

16.-18.1. Halkbank – Ford Store Levoranta

30.1.-1.2 Ford Store Levoranta – Halkbank

13.-15.2. VfB Friedrichshafen – Ford Store Levoranta

28.2.PAOK Thessaloniki- Ford Store Levoranta