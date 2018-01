Säkylässä harmaisiin lähes tuhat alokasta

Tiina Takala / Puolustusministeriö

Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa maanantaina.

Harmaisiin astuvia on Porin prikaatissa yhteensä 2 016. Säkylässä alokkaita on 943 ja Niinisalossa 1 073. Kokonaismäärästä naisia on 85.

Porin prikaatista kerrotaan, että ensimmäisenä päivänä alokkaat määrätään omiin perusyksiköihin ja he kuittaavat käyttöönsä varusteita ja vaatteita. Aluksi ohjelma varuskunnassa keskittyy sotilaallisten tapojen opetteluun. Ensimmäisen viikon ajan fyysinen kuormitus pyritään pitämään kohtuullisena.

Kotijoukoilla on mahdollisuus vierailla Säkylässä ja Niinisalossa alokkaiden ensimmäisenä palvelusviikonloppuna. Sotilasvalat ja -vakuutukset annetaan Niinisalossa 15. helmikuuta ja Säkylässä 16. helmikuuta.