Sudenkorento pyrähtää Puurijärven ja Isosuon keräilymerkissä

Metsähallitus on vastannut toiveisiin ja tuonut kansallispuistojen viralliset kangasmerkit aiempaa paremmin saataville.

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi innosti retkeilijöitä kiertämään kansallispuistoja. Tämä sai monet keräilemään kangasmerkkejä.

Oma kangasmerkki on myös Puurijärven ja Isosuon kansallispuistolla. Siinä esiintyy sudenkorento. Niitä on alueelta löydetty kahtakymmentäneljää lajia. Joukossa on esimerkiksi sirolampikorento.

Kansallispuistoja maassamme on neljäkymmentä. Kangasmerkki on toteutettu myös kuudesta muusta luontokohteesta.

Merkkejä myydään Scandinavian Outdoorin verkkokaupassa ja kansallispuistojen palvelupisteissä.