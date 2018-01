Hurrikaani haastaa VaLePan Suomen Cupin finaalissa

Vammalan Lentopallo mittelee Suomen Cupin mestaruudesta Hurrikaani-Loimaan kanssa.

Hurrikaani raivasi tiensä loppuotteluun kaatamalla välierässä Sampo Volleyn 2-3. Erät päättyivät 25-20, 18-25, 25-21, 18-25 ja 16-18.

Peli aaltoili puolelta toiselle. Vielä viimeisessä erässä kummallakin joukkueella oli hyvät mahdollisuudet ottaa finaalipaikka. Jatkopalloilla Hurrikaani oli Sampoa vahvempi ja onnekkaampi, vaikka virheitäkin kasaantui.

”Siinä tosiaan oli sitä, että haluttiin sankarin viittaa ottaa ja tuli seitsemän suoraa hyökkäysvirhettä”, Hurrikaanin valmentaja Lauri Rantanen totesi. Siitä huolimatta erä kääntyi loimaalaisille.

”Finaaliin on vain yksi ennakkosuosikki, mutta katsotaan, miten VaLePa pystyy meitä haastamaan”, Lauri Rantanen velmuili.

Hurrikaani on pelannut Suomen Cupin finaalissa kertaalleen vuonna 2015. Välieriin se on yltänyt neljästi viimeisen viiden vuoden aikana. Matti Oivanen on joukkueensa kolminkertainen cupmestari.

Loppuottelu alkaa sunnuntaina kello 14.

TILASTOT