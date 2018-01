VaLePa puolustaa Suomen Cupin mestaruutta finaalissa

Tuomas Pelto

Suomen Cup huipentuu Turussa.

Vammalan Lentopallo lunasti paikan loppuotteluun, kun oululainen ETTA kaatui luvuin 3-1 (25-20, 18-25, 25-16, 25-18). Finaalissa pukkipaidat saavat vastaansa joko Sampo Volleyn tai Hurrikaani-Loimaan.

ETTA:n peli kulki parhaiten toisessa erässä, jota se vei mennen tullen. VaLePa kuitenkin toipui siitä ja joukkueen kokeneet pelurit ottivat seuraavat erät vahvasti otteeseen. Urpo Sivulakin pystyi kunnon peliin, vaikka oli sairastellut ottelua edeltäneet päivät.

”Upi oli petipotilaana, mutta ilmoitti eilen, että pystyy pelaamaan”, VaLePan päävalmentaja Sami Kurttila kertoi.

Avauserää vei VaLePa alusta alkaen, vaikka ETTA nousikin parhaimmillaan pisteen päähän (18-19). Ruotsalaislaituri Erik Sundberg saalisti kuusi pistettä VaLePalle ja Joonas Jokela saman verran ETTAlle.

Toisessa erässä ETTA riehaantui hurjaan peliin. Torjunta ja puolustus noukkivat hienosti VaLePan iskuja ja oma hyökkäys toimi. Erä erittäin vakuuttavasti oululaisille.

VaLePa toipui kolmanteen erään ja meni menojaan tilanteesta 13-12 loppunumeroihin 25-16. Urpo Sivula ja Mikko Esko ottivat isoa roolia omilla ratkaisuillaan. Samoin neljännessä erässä, joka myös selvästi VaLePalle.

”Oman joukkueen tekemistä pyrittiin tähän peliin parantamaan sekä pureuduttiin ETTA:n hyökkäykseen ja passari Niko Haapakosken kuvioihin. Minusta me onnistuttiin siinä, missä ETTA on ihan Suomen huippu, eli torjunta ja sen jälkeinen hyökkäyspelaaminen”, Kurttila totesi.

Ottelu pelattiin alkuiltapäivästä. Olli Kunnari ei harmitellut pelin varhaista ajankohtaa. ”Eskon Mikon kanssa ollaan niin vanhoja, että me herätään muutenkin jo viideltä tai kuudelta”, hän naureskeli.

”Meillä oli hyvä startti, mutta toinen erä oli tosi nihkeää. ETTA pelasi sitä peliä, mitä se parhaiten osaa eli puolusti kärsivällisesti. Me pystyttiin sitten hyvin kääntämään kurssia, niin kuin meillä aika usein käy. Luotto oli kova omaan tekemiseen”, arvioi Olli Kunnari.

Olli Kunnari kehui puitteita Turussa. ”Cupin finaali on ollut meidän tavoitteemme tällä kaudella. Titteleitä ei niin paljoa ole täällä Suomessa tarjolla. Toivottavasti väkeä löytää sunnuntain finaaliin. Sali on mahtava. Sen suhteen ei mitään moittimista”, Kunnari sanoi.

ETTA:n valmentaja Olli Kuoksa totesi, että joukkue pelasi hyvin, mutta VaLePa hoiti pelilliset asiat vielä paremmin.

”Siksi tulos on meille tyly ja oikeudenmukainen 3-1. Meidän tapamme on pelata virheittä ja varmasti, mutta se ei ihan onnistunut. Hyökkäyspelissä ratkaisuja ei hoidettu tarpeeksi kovaa ja tarkasti. Torjunta- ja puolustuspeli oli ihan hyvää. Ei me olla ihan hirveästi perässä. Työ jatkuu”, Kuoksa totesi.

Miesten Suomen Cupin hallitseva mestari VaLePa on ollut mukana loppuottelussa neljästi viimeisen viiden vuoden aikana. ETTA pelasi välierissä ensimmäistä kertaa.

Finaaliottelu alkaa sunnuntaina kello 14.

TILASTOT