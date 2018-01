VaLePa on Suomen Cupin mestari – ”Kovaa joukkuetta vastaan kun pelaa, niin ei se ole helppoa”

Tuomas Pelto

Suomen Cupin mestaruus on Vammalan Lentopallon. Hurrikaani kärsi finaalissa tappion suoraan numeroin 3-0 (25-20, 25-21, 25-18).

Kokenut VaLePan joukkue otti ohjat käsiinsä heti ottelun alusta. Hurrikaani joutui taistelemaan alakynnessä yrittäen koota omaa peliään. Myös Hurrikaanille tuli muutamia hyviä jaksoja, mutta ne loppuivat liian lyhyeen.

Toisessa erässä Hurrikaani roikkui vielä pisteen päässä tilanteessa 21-20, mutta erän loppu kääntyi taas vastustajalle.

VaLePan pelaajista Olli Kunnari ja Tommy Carmody tekivät yksitoista pistettä ja Erik Sundberg kymmenen. Hurrikaanin tehokkaimmat olivat Antti Ropponen ja Thomas Douglas-Powell yhdeksällä pisteellä.

ValePan valmentaja Sami Kurttila kiitteli pelaajiaan kärsivällisestä pelaamisesta.

”Tämä oli meille neljäs peli kahdeksaan päivään. Siihen nähden joukkueen esiintyminen tänä viikonloppuna oli kiitettävää. Pysyttiin tosi kärsivällisenä ja tiedettiin, ettei tarvitse lähteä lyöntikilpailuun Hurrikaania vastaan”, Kurttila sanoi.

”Tosi levollinen oli koko joukkue. Oli tosi kiva katsoa, kun Upikin (Urpo Sivula) peippaili välillä ja me otettiin hienoja torjuntoja ja puolustuksia”, hän jatkoi. ”Hurrikaani teki aloitussyötöissä yksitoista virhettä ja yhden ässän, mikä helpotti meidän työtä. Meillä jäi parannettavaa isojen pallojen hyökkäämiseen”, Sami Kurttila analysoi.

Passari Mikko Esko totesi, ettei voittaminen ole ikinä helppoa vaan se vaatii kovan työn ja keskittymisen.

”Meillä oli vähän ongelmia, kun Upi ei ollut täydessä tikissä. Koko viikonlopun teemana oli, että kun ei ole toista hakkuria, niin en viitsinyt tappaa Upia, vaan passailin hänelle normaalia vähemmän”, Esko sanoi.

”Me pelattiin todella vahva viikonloppu ja haluttiin voittaa mestaruus. Tänään pelattiin hyvä peli, syötettiin hyvin ja saatiin Hurrikaanin vastaanottoa rikki. Douglas-Powellin syöttövuorot aiheuttivat kahdessa erässä meille ongelmia ennen kuin ne saatiin poikki”, hän totesi.

”Tommy Carmody pelasi meiltä hyvän pelin, sai kymmenen passia ja iski yhdeksän tappoa. Tämän kauden paras hyökkäyspeli häneltä. Keskihyökkäys on tärkeä ja onneksi meillä on niin hyvä vastaanotto, että sitä on hyvä käyttää”, Mikko Esko kertoi.

VaLePa pelaa Kupittaan palloiluhallissa myös Mestarien liigan pelin 1. helmikuuta ja vastassa on turkkilainen Halkbank Ankara.

”Tosi mielelläni tulen takaisin tänne. Tämä on viimeisen päälle huippupalloiluhalli. Ei se tästä paljoa parane. Hyvä oli myös, että saatiin tähän halliin nyt tuntumaa ennen Mestarien liigan peliä”, Esko mietti.

Hurrikaanin valmentaja Lauri Rantanen harmitteli joukkueen heikkoa hyökkäyspeliä.

”Ei saatu hyökättyä tänään riittävän tehokkaasti. Hyvän vastaanoton jälkeen tappoprosentti oli 35. Vaikea sillä on pärjätä. VaLePa teki hyviä asioita torjunnassa ja puolustuksessa. Sitten tuli ehkä hiukan hätä käteen ja kun ei saatu palloa kuolemaan, niin tuli hyökkäysvirheitä. Kovaa joukkuetta vastaan kun pelaa, niin ei se ole helppoa. Tuskin kukaan on tyytyväinen, kun tappio on tullut, mutta se tehtiin mitä pystyttiin”, Rantanen sanoi.

Hurrikaanin libero Jesse Mäntylä otti nyt Suomen Cupissa neljännen hopeamitalinsa ja myös liigasta hänellä on neljä hopeaa. Kultamitali tuntuu Mäntylää kiertävän.

”VaLePan taso tällä hetkellä on niin kova, että heitä ei pidä päästää yhtään eteen. Heitä ei helposti saa kiinni. Me oltiin kyllä todella valmiita peliin, ei se ollut siitä kiinni. Meillä on tiettyjä juttuja, joihin voi luottaa kuten hyvä syöttö, mutta kääntöpuoli siinä on, että voi tulla virheitä”, Mäntylä sanoi.

”Lähtökohtaisesti hienoa oli kuitenkin se, että päästiin finaaliin ja se, että kaikki muut joukkueet jäivät tästä rannalle. Siinä mielessä, että tehkää perässä. Kyllä se hopeamitali siitä kirkastuu”, hän arveli.

Loppuottelu veti 2 047 katsojaa.

Finaaliin johtaneessa välierässä VaLePa kaatoi ETTA:n 3-1.

VaLePa jatkaa kautta Mestaruusliigan pelillä Rantaperkiön Iskua vastaan tiistaina.

