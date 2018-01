Teknikumille enemmistö unkarilaisyhtiöstä

Sastamalalainen Teknikum Yhtiöt Oy on lisännyt omistustaan unkarilaisessa kumi- ja muovialan yrityksessä T-Plasztikissa. Osakekaupan myötä osuus on 50,5 prosenttia.

”Nyt tehty kauppa luo meille merkittävän kilpailuedun ja mahdollisuuden liiketoiminnan kasvuun hyödyntäen molempien yhtiöiden erityisosaamista, laajojen markkinoiden läheisyyttä Unkarissa ja kykyä toimia asiakkaiden toimitusketjussa”, painottaa toimitusjohtaja Harri Ojala.

Ostettavan yhtiön vähemmistöosakkaat jatkavat yhtiön johtotehtävissä myös yrityskaupan jälkeen. T-Plasztikin liikevaihto oli viime vuonna 24 miljoonaa euroa ja työntekijöiden määrä on noin 340 henkilöä. Sen suurimmat asiakkaat ovat nopeasti kasvavat kodinkone- ja henkilösuojain- sekä autoteollisuus pääosin Unkarissa ja lähiympäristössä.

Strategisen yritysoston avulla Teknikumin teknologinen osaaminen yhdistettynä T-Plasztikin vahvaan markkina-asemaan Euroopan nopeiten kasvavilla markkinoilla luo vankan perustan Teknikumin kansainvälisen liiketoiminnan tulokselliseen kasvuun ja edelleen kehittämiseen.

Teknikumin henkilöstömäärä on noin 700 henkilöä. Konserniin kuuluvat tehtaat Sastamalassa Vammalassa ja Kiikassa, sekä Keravalla, Kiinassa ja Unkarissa. Lisäksi on myyntiyhtiö Saksassa ja myyntiedustus Venäjällä. Liikevaihtotavoite alkaneelle vuodelle on 70 miljoonaa euroa.