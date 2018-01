Huhut kiertävät Kokemäellä Risten koululla liikkuneesta miehestä – Henkilöllisyys kiinnostaa poliisia

Google Maps

Kokemäellä poliisi on saanut ilmoituksia Risten koulun lähettyvillä liikkuneesta miehestä. Rikosta tapauksessa ei epäillä, mutta kulkijan henkilöllisyys kiinnostaa.

Ensimmäiset yhteydenotot miehestä poliisi sai jo ennen joulua. Viimeksi hänestä tehtiin havaintoja keskiviikkona aamupäivällä. Mies ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen tai uhkaillut ketään, mutta hän on ollut koulun parkkipaikalla seisomassa ja aiheuttanut näin hämmennystä. Kulkija on noin 50-vuotias ja noin 180-185 senttiä pitkä. Hän on ollut pukeutunut tummaan ulkoiluasuun ja päässä on ollut pipo.

Asiasta liikkuu Kokemäellä useita erilaisia huhuja. Osassa tarinoita mies on ollut pukeutuneena kommandopipoon tai hänellä on ollut peräase kädessään. Hänen myös kerrotaan hyökänneen ojasta tai olleen ladon kulman takana väijymässä.

Poliisi on tutkinut tietojen paikkansapitävyyttä. Selvitysten mukaan ole mitään syytä uskoa, että kiertävät huhut ovat totta.

Miehen käytös on kuitenkin ollut oppilaiden koulumatkaa häiritsevää. Poliisi on siksi kiinnostunut hänen henkilöllisyydestään.

Mahdolliset havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.