FC Energia siirtymässä Advenille

Sastamalassa Pehulassa toimiva FC Energia Oy on siirtymässä Adven Oy:n omistukseen. Kauppa on ehdollinen ja toteutuu myöhemmin.

FC Energia on ollut Kemira Chemicals Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n yhteisomistuksessa. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet Advenin kanssa sopimuksen osakkeiden myynnistä.

Kaupan myötä FC Energian laitoksen käynnissäpito ja kaikki operatiivinen toiminta siirtyy Advenille. Samassa yhteydessä Leppäkosken Sähkö myy Pehulassa omistamansa kaukolämpöverkot laitteistoineen Advenille.

Leppäkosken Sähkölle kauppa on pitkän aikavälin strateginen toimenpide. ”Kauppaa on valmisteltu jo yli vuoden ajan ja on hienoa, että päästiin kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen”, sanoo toimitusjohtaja Juha Koskinen.

Kemira ja Adven tekevät samalla pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen energiantoimituksesta.

”Yhteistyösopimuksella varmistamme kilpailukykyisen energiantuotannon tuotantolaitoksillemme myös tulevaisuudessa”, tuotantojohtaja Tommi Kankkunen Kemirasta toteaa.

”Olemme tyytyväisiä, että Kemira valitsi Advenin energiakumppanikseen. Uskomme pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja olemme valmiit edistämään Kemiran energiatehokkuutta monipuolisen osaamisemme avulla”, sanoo Advenin maajohtaja Ari Vanhanen.

Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Kemiran taloudelliseen tulokseen. Järjestelyllä ei ole yhtiössä henkilöstövaikutuksia.

Vastaavalla kaupalla Adven ostaa myös FC Powerin Joutsenossa. Kemiran omistusosuus myytävistä yhtiöistä on ollut 34 prosenttia ja Leppäkosken sähkön 66 prosenttia.

Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.