Influenssatilanne vielä maltillinen Pirkanmaalla ja Satakunnassa

Terveyskeskuksissa influenssakäyntimäärät ovat lisääntyneet lähes koko maassa.

Satakunnassa ja Pirkanmaalla influenssa-aktiivisuus on normaali. Muutamissa sairaanhoitopiireissä se on kuitenkin jo runsasta.

Terveyskeskuksissa on Satakunnassa ollut selkeästi enemmän influenssakäyntejä kuin Pirkanmaalla.

Influenssarokote kannattaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan edelleen ottaa, jos ei ole vielä saanut rokotetta. Kansallisen rokotusohjelman pistettävä influenssarokote antaa suojaa kahta tällä hetkellä kiertävää A-virusta ja yhtä B-virusta vastaan. Lapsille nenäsumutteena annettava rokote ja yksityiseltä puolelta saatavilla oleva rokote myös toiselta B-virukselta.

”Tässä vaiheessa epidemiaa on vaikea sanoa, kuinka paljon lisäsuojaa B/Yamagata-viruksen sisältämä rokote antaa. On myös hyvä muistaa, että suojan syntyminen vie ainakin kaksi viikkoa. Jos saa tartunnan ennen kuin suoja on syntynyt, voi sairastua influenssaan”, ylilääkäri Hanna Nohynek toteaa.

Ero julkiselta puolelta ja yksityiseltä puolelta saatavan rokotteen välillä on hämmentänyt. THL:n mukaan eri maiden viranomaiset ja rokotevalmistajat eivät ole pitäneet aiheellisena useiden rokoteannosten tai eri influenssarokotteiden antamista saman influenssakauden aikana aikuisille.