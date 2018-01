Eveliina Määttä The Voice of Finlandissa – Kääntyvätkö tuomareiden tuolit?

Saku Tiainen

Vammalasta kotoisin oleva Eveliina Määttä kilpailee The Voice of Finlandissa perjantaina nähtävässä jaksossa. Menossa on ensimmäinen eli Ääni ratkaisee -vaihe.

Jatkopaikkaa tavoittelevat Eveliina Määtän lisäksi brasilialainen Andreas Ravizzoni, Elli Tolkki Raumalta, englantilainen Darren Paul McStay, Samuel Puuppo Lohjalta, Nava Matouf Turusta ja Taneli Läykki Helsingistä.

The Voice of Finlandista on Suomessa käynnissä seitsemäs kausi. Tähtivalmentajina ovat Anna Puu, Olli Lindholm, Redrama ja Toni Wirtanen.

Ääni ratkaisee -osuudesta riippuu kilpailijan jatko. Jos tuomareiden tuolit eivät käänny, päättyy laulajan matka ensimmäiseen vaiheeseen.

Ohjelman kolmas jakso esitetään Nelosella perjantaina 19. tammikuuta kello 20.