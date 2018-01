Huittisiin ja Köyliöön ei susilupaa

Suomen riistakeskus on hylännyt poikkeuslupahakemuksen, jolla haettiin lupaa kolmen suden kaatamiseksi Köyliön-Huittisten-Alastaron laumasta. Alueella on ollut susireviiri jo pitkään. Lauman alfa –parille on syntynyt pentuja vuosittain ainakin vuodesta 2011 lähtien.

Hakemusta oli perusteltu taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Alueelta on muun muassa tehty suhteellisen runsaasti susihavaintoja asutuksen tuntumasta. Erityisen poikkeavia piirteitä alueen susihavainnoissa tai susitilanteessa ei kuitenkaan ole, eikä myöskään susien aiheuttamia kotieläinvahinkoja ole viime vuosina alueella todettu. Lisäksi luvan myöntäminen olisi edellyttänyt, että niin sanottuja muita tyydyttäviä ratkaisuja, kuten susien karkotusta olisi ensin yritetty. Kokonaisuutena arvioiden ja koko maan susikannan kehitys huomioon ottaen Suomen riistakeskus katsoikin, että poikkeusluvan edellytykset eivät tällä hetkellä täyttyneet.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Suomessa eli viime maaliskuussa yhteensä 150-180 sutta. Määrä oli noin 25 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Seuraava susikanta-arvio julkaistaan kesäkuussa.