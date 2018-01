Hyydepato aiheuttaa Huittisissa tulvavaaraa

Satakunnan pelastuslaitos / Marko Toivio

Huittisissa ja Kokemäellä vedenkorkeus on tiistaina ollut jyrkässä nousussa Säpilänniemen yläpuolella Kokemäenjoen alavalla keskiosalla.

Virtaama on pysynyt eilisen jälkeen vakiona noin 400 kuutiometrissä sekunnissa. Vesi on silti noussut kymmeniä senttejä. Se on nyt noin 20 senttiä vuotuisen keskimääräisen tulvavedenkorkeuden yläpuolella.

Tilanne johtuu hyyteen aiheuttamasta padotuksesta Säpilänniemen alueella. Näin siltikin, että Kokemäenjokeen saatiin syntymään keskiosalla melko kattava jääkansi viime viikon jäädytysajossa.

Huittisissa vesi on levinnyt laajasti peltoalueille ja uhkaa vapaa-ajanrakennuksia. Mikäli vesi jatkaa nousuaan, myös alimmat asuinrakennukset ja karjasuojat voivat olla kastumisvaarassa.

Mahdollisuuksien mukaan tilannetta pyritään helpottamaan Kolsin voimalaitoksen säännöstelyllä. Tulvaveden leviäminen laajasti peltoalueille hillitsee osaltaan vedenkorkeuden nousua.